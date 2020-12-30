Более 3 тыс. заявок на субсидии и гранты одобрили столичным предпринимателям за год

Объем поддержки бизнеса достиг почти 3 миллиардов рублей

Предпринимателям столицы одобрено свыше 3 тысяч заявок на субсидии и гранты. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. По ее словам, объем поддержки малого и среднего бизнеса достиг почти 3 миллиардов рублей.

В этом году число субсидий и грантов увеличилось с семи до 14, также расширили возможности бизнеса для их получения. Помимо этого, в городе появилась программа льготного кредитования, сообщила Сергунина.

Самой запрашиваемой бизнесом мерой поддержки является субсидия для франчайзи. Она позволяет компенсировать затраты на лизинг или покупку оборудования, оплату коммунальных услуг, выплату процентов по кредиту на поддержку и развитие деятельности, а также на вознаграждение правообладателю.

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