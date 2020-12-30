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Дополнительные сервисы появились на портале бизнес-омбудсмена Москвы

10:04
  • среда
  • 30 декабря 2020

Там создан личный кабинет

На портале бизнес-омбудсмена Москвы появились новые сервисы. В частности, создан личный кабинет, через который можно задать вопрос или направить заявление. Там же хранится история обращений и отображаются принятые по ним решения.

Также у зарегистрированных на портале предпринимателей есть возможность записаться онлайн в общественную приемную при омбудсмене, выбрав нужное отделение на интерактивной карте административных округов Москвы.

"Портал омбудсмена - важный цифровой инструмент для бизнеса. Благодаря новым сервисам предприниматели смогут в онлайн-формате получать консультации и экспертную поддержку, направлять заявления и отслеживать статус их обработки", - заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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