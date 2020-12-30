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Отмечающий свадьбу мужчина погиб при пожаре в ресторане в Люберцах

10:00
  • среда
  • 30 декабря 2020

Его тело обнаружили в лифте

При пожаре в ресторане "Дюшес" в подмосковных Люберцах погиб один человек.

Тело мужчины обнаружили при разборе завалов в лифте на первом этаже, пишет РЕН. Личность погибшего не раскрывается.

Пожар в трехэтажном ресторане "Дюшес" на улице Кирова начался накануне вечером. Полностью справиться с огнем удалось лишь на следующий день в 1:30. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров.

Из стоящего рядом дома были эвакуированы около 30 человек, поскольку существовала угроза перехода огня с ресторана на соседнее здание. Персонал ресторана покинул горящее здание еще до прибытия пожарных.

По предварительной информации, пожар произошел во время празднования свадьбы, пишет телеканал "360". Причины возгорания устанавливает специальная комиссия, на месте работают следователи.

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