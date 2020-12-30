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Муцениеце об изменах Прилучного: "Ты бы сказал, я бы с богом отпустила"

10:50
  • среда
  • 30 декабря 2020

Пара распалась в этом году

Агата Муцениеце намекнула, что причиной развода с Павлом Прилучным стала измена со стороны супруга. Подобное начали подозревать и поклонники пары после того, как, вскоре после расставания, актера заметили на отдыхе с Мирославой Карпович.

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"Изначально не надо обманывать, и не будет проблем. Просто сейчас так безбожно стали изменять мужья женам. Вот я за девять лет ни разу не изменила. Причем даже после развода у меня было такое: "Нет-нет, я не пойду туда-то". Не понимаю, зачем тогда все клятвы на алтаре, если априори понимаешь, что такого не будет. Для меня это самое обидное. Ты бы мне сказал, я бы с Богом отпустила. А сам факт обмана меня раздражает… Лучше быть честным. Если бы человек пришел и сказал: "Знаешь, я не могу с одной женщиной, хочу много", — мы бы как-то это порешали. Придумали бы какое-то совместное решение, либо сразу разошлись. Чтобы не было обмана, когда тебе говорят: "Мы верны друг другу", — а на самом деле гуляют налево", - озвучила свою позицию Муцениеце.

Актриса отметила, что даже после развода надеется встретить свою любовь. При этом, по словам актрисы, к 30 годам она пришла к выводу, что не знает, что такое любовь. Звезда призналась, что считала любовью свои отношения с Прилучным, но после произошедшего начала сомневаться в этом. Муцениеце добавила, что не ставит перед собой цели снова выйти замуж.

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