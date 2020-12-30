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Средняя стоимость новогоднего стола в России выросла на 4,6%

09:59
  • среда
  • 30 декабря 2020

Она составила 6763 рубля

Росстат подсчитал среднюю стоимость набора продуктов (с шампанским и крепким алкоголем) для новогоднего стола российской семьи в 2020 году - по сравнению с 2019-м она увеличилась на 4,56%, составив 6763 рубля, передает ТАСС.

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Самый значительный рост цен зафиксировали на картофель (28,9%, до 21 рубля за килограмм), апельсины (24%, до 132 рублей за килограмм), яблоки (17,2%, до 62 рублей за килограмм) и огурцы (16,2%, до 54 рублей за килограмм).

Вместе с тем стоимость сырокопченой колбасы упала на 2,7%, охлажденных и мороженых кур - на 0,8%. Говядина увеличилась в стоимости на 3,2%.

Игристое вино отечественного производства за год стало дороже на 5,6%, водка - на 2,44%, коньяк - на 0,6%. Стоимость минеральной воды составила 35 рублей за литр, газированной - 46 рублей, фруктового сока - 94 рубля.

Что касается отдельных данных по регионам, то сильнее всего новогодний стол подорожал в Новосибирской, Орловской, Кировской, Магаданской и Томской областях. Снизилась стоимость застолья в Чукотском автономном округе и в Свердловской области.

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