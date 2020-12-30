ФМБА до Нового года начнет клинические испытания препарата против COVID-19

По предварительным оценкам, его эффективность превышает 99%

Федеральное медико-биологическое агентство России намерено до начала 2021 года начать клинические исследования препарата прямого действия против коронавируса, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова, которую цитирует ТАСС.

По словам Скворцовой, новый препарат - фактически антидот для COVID-19. "Завершены доклинические исследования, которые показали полную безопасность этого препарата, в связи с тем что он не действует на организм и на иммунитет человека, и, с другой стороны, высокую эффективность, превышающую 99%”, - рассказала глава ФМБА.

Она также напомнила, что в первом квартале 2021-го ФМБА планирует завершить доклинические испытания своей вакцины и приступить к клиническим.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что сейчас в стране наблюдение у врачей проходит более одного миллиона человек с COVID-19 и внебольничными пневмониями. 80% из них лечатся амбулаторно. Также продолжается вакцинация препаратом "Спутник V". Прививку ставят бесплатно и на добровольной основе.

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