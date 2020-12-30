ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФМБА до Нового года начнет клинические испытания препарата против COVID-19

10:22
  • среда
  • 30 декабря 2020

По предварительным оценкам, его эффективность превышает 99%

Федеральное медико-биологическое агентство России намерено до начала 2021 года начать клинические исследования препарата прямого действия против коронавируса, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова, которую цитирует ТАСС.

Минздрав назвал регионы, где улучшается ситуация с коронавирусом
Россиянам позволят выбирать вакцину от коронавируса

По словам Скворцовой, новый препарат - фактически антидот для COVID-19. "Завершены доклинические исследования, которые показали полную безопасность этого препарата, в связи с тем что он не действует на организм и на иммунитет человека, и, с другой стороны, высокую эффективность, превышающую 99%”, - рассказала глава ФМБА.

Она также напомнила, что в первом квартале 2021-го ФМБА планирует завершить доклинические испытания своей вакцины и приступить к клиническим.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что сейчас в стране наблюдение у врачей проходит более одного миллиона человек с COVID-19 и внебольничными пневмониями. 80% из них лечатся амбулаторно. Также продолжается вакцинация препаратом "Спутник V". Прививку ставят бесплатно и на добровольной основе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Медицинские работники
Медицинские работники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.