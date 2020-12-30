Минфин подсчитал траты государства на вакцинацию россиян

Эти деньги не были учтены в бюджете

Массовая вакцинация россиян обойдется в 75-100 миллиардов рублей.

Такие цифры привел министр финансов Антон Силуанов. Многое будет зависеть от того, сколько людей решат поставить прививку от коронавируса.

"В следующем году стоят новые задачи, которые не были учтены в бюджете, а именно вакцинация населения. Это существенные ресурсы, может стоить от 75 до 100 миллиардов рублей", - заявил он в эфире телеканала "Россия-24".

В декабре в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса препаратом "Спутник V" от научного центра имени Гамалеи. Вакцина двухкомпонентная – второй укол ставится через 21 день после первого. Прививку делают бесплатно и на добровольной основе.

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