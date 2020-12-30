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Сати Казанова рассказала об ужасном характере и скандалах в "Фабрике"

11:50
  • среда
  • 30 декабря 2020

Она доводила людей истериками

Певица Сати Казанова рассказала о своем характере и поведении в то время, когда она была участницей группы "Фабрика". Звезда признается, что была невыносима для коллег и посторонних людей.

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Казанова заявила, что в тот период закатывала истерики по каждому поводу, чем доводила окружающих и других участниц группы. Отношение артистки к жизни поменялось после серьезного разговора с коллегой Ириной Тоневой, которая высказала девушке всё в лицо.

"Я не осознавала свой эгоизм. Тот инцидент с Иришей был криком души. Я обалдела от того, как чудовищно измываюсь над людьми. Я на нее смотрела и не верила своим ушам. Она просто билась в истерике, рыдала и говорила: "Ты уже достала! Это уже невозможно". […] Саша унесла ноги, она самый неконфликтный человек. А Ира продолжила: "Ты понимаешь, что ты нас просто уничтожаешь так? Нам больно! Мы же люди! Мы же тебя уважаем, почему ты нас — нет?" Она говорила зрелые и очевидные вещи. Я слушала ее и тоже рыдала. С каждым ее словом с меня что-то падало, и я осознавала, что я какое-то чудовище", - разоткровенничалась певица.

Казанова уверена, что такое поведение – следствие воспитания. Девушка была старшим ребенком в семье, и ей в детстве приходилось ухаживать за младшими детьми. Артистка добавила, что до сих пор малейший беспорядок может довести ее до нервного тика.

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