Комиссия по защите прав проживающих в домах-интернатах создана в Москве

Первое заседание прошло в онлайн-формате

В Москве создана комиссия по защите прав постояльцев домов-интернатов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения столицы.

Как рассказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак, в комиссию вошли сотрудники профильного управления, специалисты из опеки и попечительства и организации надомной помощи, а также руководители диспансеров и специалисты центра психиатрии и наркологии имени Сербского - всего более 20 человек.

"Ежегодно интернаты направляют дела в городские суды для возвращения дееспособности своих подопечных. Мы берем курс на то, чтобы количество успешно завершенных дел только росло", - отметил Стружак.

Первое заседание прошло в онлайн-формате. По его итогам комиссия вынесла на голосование несколько предложений. Одно из них призвано сократить количество дел, поданных в суды на лишение дееспособности проживающих в психоневрологических интернатах людей. Такие дела предложено передавать в суд только по решению комиссии.

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