Коронавирус в России выявили еще у 26513 человек

Выздоровели 29235 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 26513 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 3131550.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве заболели 5105 человек. В Подмосковье выявлено еще 1608 случаев.

Выздоровели за сутки 29235 человек, в том числе в Москве - 5896. Скончались 599 заболевших, из них в столице - 72

Всего с начала пандемии выздоровели 2525418 человек. Скончались 56426 заболевших.

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