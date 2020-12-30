Участники "Русского лото" сами решат, как поделить новогодний миллиард

Имена счастливчиков станут известны 1 января

Новый год - время чудес. Жители из всех уголков России смогут исполнить свои заветные желания, а кто-то даже станет миллионером. И это всё благодаря "Русскому лото". Традиционный праздничный розыгрыш пройдет 1 января. В этот раз победителей будет больше.

Имена счастливчиков станут известны 1 января. Новогодний тираж "Русского лото" уже стал настоящей семейной традицией для многих россиян. В прямом эфире будут разыгрывать более двух миллиардов рублей.

"Это уникальное время, когда вся семья садится у экранов телевизоров, вместе они верят в одно большое чудо. И, действительно, это чудо происходит. В прошлом году в тираже выиграло более 23 миллионов билетов. Вы только представьте! Это колоссальная сумма! У нас появился первый лотерейный миллиардер. Это впервые в истории лотереи России в принципе. И появилось 99 лотерейных миллионеров!" – заявила операционный директор по маркетингу "Столото" Варвара Басанович.

Сразу сотни человек могут стать лотерейными миллионерами. Как разделить главный приз в миллиард рублей, в этом году решают сами участники розыгрыша. С 19 октября они голосуют за один из четырех предложенных вариантов. Отдать миллиард в одни руки или разделить на 10 призов по 100 миллионов рублей; разделить сумму на 5 призов по 100 миллионов плюс 50 по 10. Но самый полюбившийся участниками вариант — 1000 призов по 1 миллиону рублей. В этом году победителей может быть намного больше. И это далеко не все новогодние сюрпризы главного лотерейного розыгрыша года.

"В этом году интересный тираж. Помимо двух миллиардов в каждом билете у нас сейчас есть буквы, из букв можно собрать словосочетание "Мое желание" и поучаствовать в дополнительном розыгрыше на миллион", - рассказала менеджер по работе с клиентами "Столото" Наталья Трунова.

Праздничный розыгрыш "Русского лото" пройдет 1 января в 15:30 по московскому времени в прямом эфире федерального телеканала. Это будет грандиозное новогоднее шоу. В нем примут участие звездные гости, а также счастливчики, которые уже выигрывали в государственных лотереях.

Елена Сахно, Сергей Ким, "ТВ Центр".

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