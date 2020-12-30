ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Аналогов в мире нет": в России разработали антидот от коронавируса

11:39
  • среда
  • 30 декабря 2020

Клинические испытания начнутся в ближайшее время

Оперативный штаб представил последние данные о распространении коронавируса в России. За минувшие сутки выявили ещё 26513 новых случаев. Выздоровели 29235 человек. В Москве с этого дня расширяется список тех, для кого открыта запись на вакцинацию от ковида.

Коронавирус в России выявили еще у 26513 человек
Мурашко оценил ситуацию с распространением коронавируса в России

В Москве с этого дня еще больше людей смогут сделать прививку от коронавируса. Запись на вакцинацию теперь открыта для студентов колледжей и вузов старше 18 лет, работников строительного комплекса, а также людей с хроническими заболеваниями, но только если нет противопоказаний. Прививочные пункты в столице будут работать даже в праздники - кроме 31 декабря и 1 января.

Вакцинируются одними из первых по всей стране военные. В Сибири более 1200 солдат и офицеров уже получили первый компонент "Спутника V". В первую очередь, от ковида привили военных врачей, командный состав и тех, кто сейчас на боевом дежурстве.

Первая партия препарата поступила в воинские части Брянской и Смоленской областей. Около 400 доз доставили поездом, в специальных термоконтейнерах из Санкт-Петербурга. Перед вакцинацией – обязательный осмотр врача, в течение получаса после укола пациенты также остаются в палате, под медицинским наблюдением.

Вакцинация продолжается по всей стране, в первую очередь прививают медиков, учителей, соцработников. В регионы поступают все новые партии "Спутника V", а также второго российского препарата – "ЭпиВакКорона". Кроме того, в ближайшее время планируется зарегистрировать и третий -  от научного центра имени Чумакова. Свою вакцину разрабатывают и в Федеральном медико-биологическом агентстве.

"В настоящее время мы разрабатываем рекомбинантную вакцину, действие которой реализуется не через антителообразование преимущественно, а через клеточный иммунитет. На фазе доклинических исследований мы получили эффективно работающую рецептуру. Для нас сейчас самый ответственный период", — сказала Скворцова.

А еще до нового года могут начаться испытания на добровольцах разработанного в ФМБА лекарства от коронавируса. Доклинические исследования уже завершены – они показали полную безопасность и эффективность более 99 процентов.  Фактически это антидот для инфекции - такой препарат не имеет аналогов и может стать первым в мире.

Полина Кастрицкая, Александр Ковалёв. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Лаборатория
Лаборатория
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Мужчина держит в руках сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
Мужчина держит в руках сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.