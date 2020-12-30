Попавших на "фото года" студентов-медиков попросили наградить

В больнице их поблагодарили за самоотверженность

За профессионализм и неравнодушие хотят наградить пермских студентов-медиков, которые попали на камеры наблюдения в одной из больниц в Ленинградской области. На фото - трое врачей в защитных костюмах. После ночи дежурства у постели больного они легли на пол, чтобы в экстренном случае успеть помочь пациенту.

Этот снимок уже называют гимном уходящему году. Тесная палата реанимации. У кровати со спящим пациентом прямо на полу лежат три человека в медицинских костюмах. Кажется, врачи прилегли отдохнуть. Но, как выяснилось позже, они, возможно, спасли человеку жизнь.

"В рабочей группе в мессенджере у медиков появилось сообщение, что пациентка, находящаяся на лечении в отделении, испытывает панические атаки из-за нехватки кислорода. Медперсонал, который находился на дежурстве, не может уделить внимание только одной пациентке, потому что есть и другие. На этот момент находились на отдыхе в общежитии студенты, которые были к нам направлены на помощь в рамках общероссийской программы студенческих отрядов. Прочитав сообщение, они решили прийти на помощь своим коллегам. Они в 2 часа ночи пришли в палату к пациентке", - рассказала специалист пресс-службы ФГБУЗ ЦМСЧ №38 ФМБА России Наталья Еремян.

Трое студентов-медиков - Расуль, Алексей и Екатерина - приехали в Ленинградскую область из Перми на практику. За месяц работы в реанимации они поняли: задыхающиеся от пневмонии люди поначалу панически боятся дышать через кислородную маску. В такой момент особенно важно, чтобы рядом кто-то был.

Так было и в ту ночь. Женщина с тяжелым течением COVID-19 испугалась и в панике срывала с себя кислородную маску и капельницы. А ребята, вышедшие на дежурство не свою смену, возвращали все это на место. И только когда больная успокоилась, они прилегли у ее кровати . Один из них устроился так, чтобы все время следить за показателями монитора. В таком виде и застала их старшая медсестра больницы, которая пришла утром на дежурство.

"К утру мы абсолютно утомленные прилегли на пол, потому что в таком костюме очень сложно работать без остановки, и мы прилегли, начали наблюдать за состоянием пациента прямо с пола. Так мы пронаблюдали за пациентом до 8 утра, потом пришла смена, нас подменили, но мы пошли работать уже по отделению", - сказал студент-медик Расуль Назаров.

Эту объяснительную видеозаписку ребята прислали уже из поезда Санкт-Петербург - Пермь. Их практика закончилась, они уехали домой на новогодние праздники. В своем послании молодые медики как будто оправдываются за то, что лежали на полу в реанимации. Но коллеги и пациенты виноватыми их не считают. Под фотографией, которая уже облетела сайты всех федеральных СМИ, сотни благодарных комментариев от сотрудников больницы и простых сограждан.

- Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Лёше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене. Ребята, вы крутые. - Тот самый случай, когда при виде спящего на работе, проникаешься уважением к нему. - Есть такая профессия - жизни спасать.

Студентов-медиков из Перми даже просят наградить за профессионализм и неравнодушие. В больнице их поблагодарили за самоотверженность, но считают, что начинающим работникам почести принимать рановато. Да и другие коллеги тоже работают с огромной отдачей — просто на фото не попали.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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