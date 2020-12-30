Врачи бьют тревогу: в Великобритании заканчивается кислород

Количество заболевших коронавирусом в королевстве растет

В британском здравоохранении из-за роста числа заболевших сложилась критическая ситуация. Об этом сообщили в Ассоциации врачей Соединённого королевства. В больницах не хватает кислорода и медицинской техники.

По всей планете диагноз COVID-19 поставили почти 82 миллиона раз.

Остановить распространение коронавируса должна вакцинация. Она уже началась в Аргентине. Первыми российский "Спутник V" получили медики. В страну доставили 300 тысяч доз. Но заявок от желающих гораздо больше. В январе и феврале ожидаются новые поступления, только после этого расширят список категорий граждан, которых будут вакцинировать.

Контракт на закупку десяти миллионов доз нашего препарата подписала и Венесуэла. Они прибудут в республику в первом квартале следующего года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"