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Врачи бьют тревогу: в Великобритании заканчивается кислород

11:49
  • среда
  • 30 декабря 2020

Количество заболевших коронавирусом в королевстве растет

В британском здравоохранении из-за роста числа заболевших сложилась критическая ситуация. Об этом сообщили в Ассоциации врачей Соединённого королевства. В больницах не хватает кислорода и медицинской техники.

По всей планете диагноз COVID-19 поставили почти 82 миллиона раз.

Остановить распространение коронавируса должна вакцинация. Она уже началась в Аргентине. Первыми российский "Спутник V" получили медики. В страну доставили 300 тысяч доз. Но заявок от желающих гораздо больше. В январе и феврале ожидаются новые поступления, только после этого расширят список категорий граждан, которых будут вакцинировать.

Контракт на закупку десяти миллионов доз нашего препарата подписала и Венесуэла. Они прибудут в республику в первом квартале следующего года.

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