В Хорватии к ликвидации последствий землетрясения подключились военные

Они эвакуируют пациентов больниц, которые оказались в эпицентре

Эту ночь жители хорватских городов, пострадавших от мощного землетрясения, провели в палаточных городках. Населённым пунктам нанесён колоссальный ущерб. В одном из них разрушено 90% зданий.

Из Загреба в ближайшее время доставят новую партию гуманитарной помощи: продовольствие, тёплые вещи и обогреватели. Продолжается разбор завалов. К ликвидации последствий подключились военные. Они эвакуируют пациентов больниц, которые оказались в эпицентре, передает "ТВ Центр".

Землетрясение произошло накануне. Оно стало сильнейшим за полтора века. Очаг залегал всего в пяти километрах от поверхности. По последним данным, трагедия унесла жизни семи человек. Десятки получили травмы. Подземные толчки ощущались и в других европейских странах.

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