"Новая страница в истории Британии": Брюссель и Лондон подпишут торговую сделку

Однако далеко не все подданные королевы спешат праздновать соглашение сторон

В Брюсселе и Лондоне в среду начнётся онлайн-церемония, в ходе которой лидеры Евросоюза и Великобритании подпишут соглашение о торговле и сотрудничестве после Brexit. Объёмный документ ранее утвердили в Совете ЕС. Соединённое королевство выходит из состава единой Европы, но не разрывает отношения с ней, считает премьер-министр Борис Джонсон.

Рождественские каникулы отменяются. Несмотря на положенный отпуск, депутаты обеих палат – общин и лордов – созываются, чтобы поставить финальную подпись под соглашением о разводе Лондона и Брюсселя. Вопрос – наболевший и надоевший - тянется годами. И даже оппозиционные лейбористы готовы проголосовать "за".

"Теперь мы откроем новую страницу в истории нашего народа, заключая торговые сделки со странами по всему миру в дополнение к уже достигнутым нами соглашениям с 63 государствами и подтверждая роль глобальной Британии как либеральной, открытой миру и несущей добро силы", - сказал Джонсон.

Британия вышла из состава ЕС 31 января прошлого года. В пользу этого решения на референдуме проголосовали без малого 52% островитян. Освобождение – от выплаты колоссальных по общеевропейским меркам взносов и брюссельской бюрократии - отмечали на площадях песнями и салютом.

Но сотрудничество никто отменять не собирался – Евросоюз остается главным торговым партнером Лондона: континент обеспечивает около половины экспорта и импорта товаров. В прошлом году оборот оценивался в 900 миллиардов долларов. На заключение "постразводного соглашения" о свободной торговле отвели 11 месяцев – до 1 января 2021 года.

"Никто не может праздновать развод. Это было больно, я сожалел об этом, мы все сожалели об этом, но это было демократическое решение. В канун Рождества это было своего рода облегчение, которое приносит немного спокойствия, стабильности компаниям и гражданам", - прокомментировал главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.

Вот только далеко не все подданные Её Величества королевы спешат праздновать заключение сделки. Пока шел торг, на островах закрылись несколько автозаводов. Соглашение ударило и по рыболовецким компаниям. Лондон обещал обеспечить своим гражданам исключительные условия. А в итоге согласился на "сбалансированный доступ к морским ресурсам".

"Это было похоже на предательство. Я понимаю, почему. Большинство из нас в бизнесе знают, что должны быть компромиссы, но я думаю, что мы в этом компромиссе зашли слишком далеко", - уверен рыбак Нил Уитни.

С 1 января соглашение будет действовать во временном формате – на его ратификацию у европарламентариев есть два месяца.

Егор Киселёв, Андрей Стрюков, "ТВ Центр".

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