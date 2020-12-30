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Роскосмос назвал американские приборы возможной причиной утечки на МКС

12:22
  • среда
  • 30 декабря 2020

Проблему решат в феврале после прибытия на станцию корабля "Прогресс"

Утечка воздуха могла произойти в американском сегменте МКС. Об этом заявили в Роскосмосе. В ведомстве допустили, что источник проблемы скрывается в оборудовании США.

В середине декабря экипаж делал замеры только в российском сегменте. Отсек был полностью изолирован. В этот момент в американской части станции отключили все приборы. Специалисты Роскосмоса предположили, что в рабочем состоянии оборудование может вызывать утечку.

В феврале на МКС прибудет грузовой корабль "Прогресс" с приборами, которые помогут решить проблему, передает "ТВ Центр".

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