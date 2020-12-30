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Собянин и Воробьев открыли после реконструкции пригородный вокзал на станции "Подольск" МЦД-2

11:51
  • среда
  • 30 декабря 2020

Всего в этом году реконструировали 15 станций МЦД

После реконструкции сегодня открыли конечную станцию второго Московского центрального диаметра в Подольске. Результат работ осмотрели мэр столицы Сергей Собянин, губернатор области Андрей Воробьёв и глава РЖД Олег Белозёров.

Теперь это современный пригородный вокзал, отмечает "ТВ Центр". Возвели новые платформы с навесами и освещением. На каждой - информационные табло. Обновили и подземный пешеходный переход - его расширили, сделали эскалаторы и лифты для маломобильных граждан. Всего же в этом году реконструировали 15 станций МЦД. Центральные диаметры связали столицу и Подмосковье. Сейчас работают уже два из них. В планах - запуск ещё трёх.

"Завершаем большой трудный год по реконструкции железнодорожных путей, создания наземного метро. Проведена просто гигантская работа. Впервые за всю историю реконструкции железных дорог Российские железные дороги совместным проектом с Московской областью, с Москвой, министерством транспорта Российской Федерации вышли на рекордные объемы, несмотря на пандемию. Они теперь сопоставимы со строительством метрополитена", - сказал Собянин.

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