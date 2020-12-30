ТВЦ продолжает собирать средства на лечение Валерии Емельяновой

У двухлетней девочки - нейробластома левого надпочечника

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают собирать средства на лечение Валерии Емельяновой из Кемеровской области. Её историю мы рассказывали накануне. У двухлетней девочки - нейробластома левого надпочечника.

За прошедшие сутки удалось собрать почти два миллиона рублей. Мы благодарим всех, кто откликнулся. Но нужно ещё более шести с половиной миллионов. Лера перенесла семь курсов химиотерапии, операцию по удалению опухоли и трансплантацию костного мозга. И сейчас, чтобы избежать рецидива, ей срочно необходима иммунотерапия. Препарат стоит очень дорого и родителям девочки самим не справиться.

Мы продолжаем помогать Лере все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта. Или можно отсканировать QR-код на экране с помощью вашего мобильного телефона и выбрать удобный способ помочь.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Валерии Емельяновой, программа 1137

Видео: репортаж "ТВ Центра" о сборе средств на лечение Валерии Емельяновой

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