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По всей России проходят праздничные "автоелки"

11:57
  • среда
  • 30 декабря 2020

В Нижнем Тагиле на флешмоб съехались 230 машин

В канун Нового года по всей стране проходят "автоёлки". Масштабные и яркие флешмобы. Что самое главное в период пандемии - без риска для здоровья, отмечает "ТВ Центр".

В Новокузнецке около 80 автомобилей выстроились в форме главного символа предстоящего праздника. И всё это в 30-градусный мороз. А в Нижнем Тагиле на флешмоб съехались 230 машин. Хватило даже на звезду.

В Омске пошли еще дальше. Собрали триста с лишним автомобилей. Как заявили организаторы, эта "автоёлка" стала самой большой в Сибири.

В Смоленской области к флешмобу подошли творчески. Выстроились в форме снежинки и цифр 2021.

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Флешмоб "Автоелки"
Флешмоб "Автоелки"
Флешмоб "Автоелки"
Флешмоб "Автоелки"
Флешмоб "Автоелки"
Флешмоб "Автоелки"
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