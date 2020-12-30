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Путин подписал законы о блокировке ресурсов за цензуру и признании иноагентами физлиц

10:49
  • среда
  • 30 декабря 2020

А также - о едином номере вызове экстренных служб и повышении возраста молодежи

Президент России Владимир Путин в среду подписал несколько важных законов, передает ТАСС.

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В частности, глава государства поставил свою подпись под законом, который наделяет Роскомнадзор правом блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ. Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД получают право присваивать статус "владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Под действие закона подпадают крупнейшие интернет-ресурсы - например, Facebook, YouTube и Twitter. Доступ к ним можно будет частично или полностью ограничить.

Также президент подписал закон о регулировании деятельности иностранных агентов, к которым будут отнесены незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование. Кроме того, к иноагентам будут причислены физические лица, которые на зарубежные средства занимаются политической деятельностью в интересах иностранных источников.

Были подписаны и другие законы - об обеспечении вызова любых экстренных служб в России по единому номеру 112, повышении возраста молодежи до 35 лет включительно и приостановке индексации должностных окладов судей в 2021 году.

Ранее Путин подписал законы о вводе в стране нового порядка расчета минимальной оплаты труда и прожиточного минимума и об ограничении оборота закиси азота.

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