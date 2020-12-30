Депутат МГД Гусева: Экономический блок Москвы достойно встретил вызовы пандемии

Надлежащее исполнение бюджета в 2019 году укрепило экономический потенциал столицы

Последовательное и надлежащее исполнение бюджета в 2019 году укрепило экономический потенциал столицы и позволило Москве достойно встретить вызовы пандемии коронавируса, уверена председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

По ее словам, выполнение заложенных в документе целевых показателей и задач на прошлый год является основным критерием, по которому оценивается работа экономического блока правительства столицы. Гусева отметила, что на протяжении всего отчетного периода удалось сохранить социальную направленность бюджета.

"Более половины всех ассигнований носит социальный характер, полностью выполнены все социальные обязательства перед москвичами. Сохранена высокая доля программных расходов, то есть соблюден контроль за ходом исполнения и эффективностью бюджета. В полной мере исполнена вторая важнейшая составляющая экономической политики Москвы - бюджет развития, в том числе Адресная инвестиционная программа. Также очевидно, что благодаря качественному администрированию и повышению эффективности государственных расходов многократно снижен дефицит бюджета при отсутствии новых заимствований", - объяснила парламентарий.

Гусева заявила, что в 2019 году план бюджета Москвы по доходам удалось перевыполнить на 5,1%. При этом порядка 90% общего прироста в прошлом году пришлось на два налога - НДФЛ и налог на прибыль. Таким образом удалось заложить надежную, дифференцированную и устойчивую базу для роста городской экономики сразу после окончания сложного периода пандемии, а также вывести из тени значительную часть мелкой торговли и услуг, традиционно существовавших в серой зоне.

"В 2019 году были выполнены целевые показатели всех 14 государственных программ. За счет созданного задела реализация всех этих программ продолжилась и в 2020 году, несмотря на трудности. Москва своим примером показывает, что при грамотной финансово-экономической политике мегаполис представляет собой крайне прочную хозяйственную конструкцию, разрушить которую или даже нарушить привычный ход событий не под силу даже глобальным катаклизмам", - резюмировала Гусева.

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