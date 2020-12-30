Уволенный генерал ВСУ оставил Зеленскому послание в соцсетях

Ранее он позволил себе раскритиковать предложение президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергея Кривоноса.
25 декабря Кривонос публично раскритиковал предложение Зеленского мобилизовать украинцев, в том числе и женщин, для большой войны с Россией. Генерал заявил, что такие меры приведут к массовую дезертирству.
Спустя четыре дня стало известно, что Кривонос снят с должности замсекретаря СНБО и направлен в распоряжение Минобороны Украины.
Кривонос назвал свое увольнение "подарком к Новому году" и оставил послание для президента в социальных сетях.
Можно уволить человека с должности, но человека из человека не уволить! Спасибо президенту Украины за новогодний подарок", - написал генерал в своем Facebook.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"