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Уволенный генерал ВСУ оставил Зеленскому послание в соцсетях

11:11
  • среда
  • 30 декабря 2020

Ранее он позволил себе раскритиковать предложение президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергея Кривоноса.

25 декабря Кривонос публично раскритиковал предложение Зеленского мобилизовать украинцев, в том числе и женщин, для большой войны с Россией. Генерал заявил, что такие меры приведут к массовую дезертирству.

Спустя четыре дня стало известно, что Кривонос снят с должности замсекретаря СНБО и направлен в распоряжение Минобороны Украины.

Кривонос назвал свое увольнение "подарком к Новому году" и оставил послание для президента в социальных сетях.

Можно уволить человека с должности, но человека из человека не уволить! Спасибо президенту Украины за новогодний подарок", - написал генерал в своем Facebook.

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