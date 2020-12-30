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Глава МИД Украины пообещал сделать тему Крыма "адской" для России

12:05
  • среда
  • 30 декабря 2020

Дмитрий Кулеба рассчитывает усилить международное давление на Москву

Украина постарается в 2021 году резко усилить международное давление на Россию по крымской тематике, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали. Я абсолютно убежден и хочу, чтобы каждый гражданин знал, что наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. Я работаю над этим, и мы достигнем этой цели", - приводит слова министра украинская служба новостей "ТСН".

Глава МИД уточнил, что основным рычагом давления на Россию станет запуск переговорной площадки для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины. Поддержку этой платформы, заключил министр, уже подтвердили некоторые страны. Какие именно - не уточняется.

Ранее Кулеба заявил, что Украина "никогда не откажется ни от Крыма, ни от Донбасса" и продолжит свой путь как часть Запада, окончательно порвав с "русским миром".

Референдум, по итогам которого Крым вернулся в состав России, состоялся в 2014 году. В Киеве, Евросоюзе и США это назвали аннексией, в Москве же настаивают, что все произошло по результатам прозрачного волеизъявления населения полуострова. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что после референдума вопрос принадлежности Крыма закрыт.

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