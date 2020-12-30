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Великобритания первой в мире зарегистрировала вакцину AstraZeneca

11:41
  • среда
  • 30 декабря 2020

Она разработана совместно с Оксфордским университетом

Вакцина от коронавируса, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, одобрена для использования в Великобритании, приводит ТАСС сообщение британского министерства здравоохранения.

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"Это было сделано после тщательных клинических испытаний и анализа данных. Эксперты пришли к выводу, что вакцина соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности", - сказано в сообщении.

Великобритания стала первой зарегистрировавшей эту вакцину страной в мире. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал "поистине прекрасной новостью" одобрение AstraZeneca, подчеркнув, что теперь охват прививочной кампании существенно расширится.

Всего Соединенное Королевство подписало соглашения о поставке свыше 350 миллионов доз вакцин от COVID-19 с различными производителями, включая 100 миллионов доз от AstraZeneca и Оксфорда.

Ранее российское Министерство здравоохранения зарегистрировало две отечественные вакцины от коронавируса. Это "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона", созданная в центре "Вектор". Еще один препарат готовит Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Генетическая вакцина "Урал" от завода "Медсинтез" находится на этапе доклинических исследований.

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