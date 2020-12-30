Автомобили Honda уходят с российского рынка

Компания сконцентрировалась на производстве электромобилей

Японский автоконцерн Honda намерена прекратить поставки своих автомобилей в Россию с 2022 году.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании. Honda останется на российском рынке мотоциклетной и силовой техники, а также продолжит послепродажное обслуживание автомобилей.

"Принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности", - говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что компания сконцентрировалась на производстве электромобилей, но в России она не видит перспектив развития этого сегмента.

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