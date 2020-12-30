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Кинолог рассказал, чем опасны прогулки с собаками в новогоднюю ночь

12:02
  • среда
  • 30 декабря 2020

Салют может вызвать у животного нервный срыв

Новогодние фейерверки могут испугать собаку во время прогулки, так что она сорвется с поводка и убежит, рассказал в беседе с РИА "Новости" президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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"Ежегодно я призываю собаководов быть максимально внимательными на улице и по возможности исключать прогулки во время празднования Нового года. Многие владельцы допускают это ошибку,” - отметил эксперт.

Он уточнил, что страх перед шумом у животных заложен генетически. С ним порой не в состоянии справиться даже надрессированная собака, так что лучше сходить на прогулку с питомцем до полуночи 31 декабря, добавил Голубев.

Не стоит и оставлять собаку дома одну во время салюта, продолжил президент кинологической федерации, так как, лишившись хозяина, она может испугаться еще сильнее.

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