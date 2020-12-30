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Путин пожелал проигравшему выборы Трампу бодрости духа в новом году

12:30
  • среда
  • 30 декабря 2020

Президент поздравил с Новым годом Трампа и Байдена

Владимир Путин поздравил действующего и избранного президентов США с Рождеством и наступающим Новым годом. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.
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Действующему президенту США Дональду Трампу Путин пожелал доброго здоровья, бодрости духа и благополучия, а гражданам страны – счастья и процветания.

В послании избранному президенту Джо Байдену президент России отметил, что пандемия и другие вызовы этого года подтвердили востребованность широкого сотрудничества. Путин надеется, что Москва и Вашингтон смогут многое сделать для укрепления стабильности и безопасности в мире, если будут выстраивать отношения в духе равноправия и учёта интересов друг друга.

Текст послания Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

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