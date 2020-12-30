Путин поздравил мировых лидеров с наступающим Новым годом

Президент выразил надежду на плодотворное сотрудничество в 2021 году

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы зарубежным коллегам и премьер-министрам в преддверии Нового года.

С пожеланиями конструктивного диалога и плодотворных отношений в следующем году российский лидер обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Японии Есихидэ Суге, президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, канцлеру Германии Ангеле Меркель, президенту Турции Реджепу Эрдогану, президенту Белоруссии Александру Лукашенко, председателю КНР Си Цзиньпину, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и другим.

Кроме того, Путин поздравил с наступающим 2021 годом глав МОК, ФИФА, УЕФА, Международной федерации хоккея с шайбой, Папу Римского Франциска, а также бывших глав иностранных государств и правительств, говорится в сообщении Кремля.

В этом году, как и в предыдущих, Путин не упомянул в своей новогодней телеграмме лидеров Украины и Грузии - Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили.

Ранее Путин поздравил с праздником избранного президента США Джо Байдена и действующего главу государства Дональда Трампа.

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