США и Турция сформировали рабочую группу по российским С-400

Стороны уже начали вести технические переговоры

Турция и Соединенные Штаты создали рабочую группу для урегулирования ситуации вокруг приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, сделанное в эфире телеканала NTV.

"Была создана совместная с США рабочая группа по С-400, начались технические переговоры", - сказал министр.

В середине декабря американские власти ввели санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя и еще трех граждан республики. Госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что Штаты не потерпят "значительных сделок с российскими оборонным и разведывательным секторами".

Турецкое внешнеполитическое ведомство осудило американские рестрикции и пообещало принять ответные меры. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что, вводя санкции, Вашингтон проявляет неуважение к важному партнеру по НАТО.

Контракт на поставку Россией Турции комплексов С-400 был заключен в 2017 году. По словам Эрдогана, Анкара не откажется от сделки, несмотря на протесты США.

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