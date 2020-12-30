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Энтони Хопкинс рассказал, как бросил пить

13:40
  • среда
  • 30 декабря 2020

Актер не употребляет спиртное вот уже 45 лет

Знаменитый актер Энтони Хопкинс поделился с поклонниками способом, как раз и навсегда бросить пить. Сам артист вот уже 45 лет не употребляет алкоголь.
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Хопкинс рекомендовал прислушиваться к себе, особенное если начинают поступать "тревожные сигналы". Актер рассказал, что в 1975 году он получил сильное алкогольное отравление, после чего решил пересмотреть свою жизнь.

"Я сказал: "Я хочу жить". И пришло облегчение, моя жизнь стала потрясающей", - поделился мужчина.

В том же 1975 году он стал членом клуба анонимных алкоголиков, в котором состоит до сих пор. Хопкинс отметил, что все 45 лет он искушением выпить, но никогда не поддавался на минутные слабости.

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