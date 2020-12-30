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В Кремле рассказали, какие чувства вызывает у Путина дело Навального

13:10
  • среда
  • 30 декабря 2020

Накануне блогера заподозрили в мошенничестве

Ситуация с возбуждением нового уголовного дела против оппозиционера Алексея Навального не вызывает у президента России Владимира Путина никаких чувств.
Против Навального завели дело о мошенничестве

Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Путину докладывают о ситуации с Навальным, однако сейчас глава государства сосредоточен на решении задач, которые стоят перед страной.

"Путин не бьется в истерике. Путин готовится к совещанию с премьер-министром и проводит международные телефонные разговоры, поздравляя своих коллег с наступающим Новым годом", - заявил он.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального. Блогера обвиняют в мошенничестве с пожертвованиями.

Жертвователи были убеждены, что деньги предназначались исключительно на деятельность ФБК и еще несколько фондов, которые занимаются защитой и поддержкой граждан. Однако Навальный, как фактический их руководитель, потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей на личные цели.

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