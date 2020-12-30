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Минфин определил основную задачу страны на 2021 год

13:08
  • среда
  • 30 декабря 2020

Главное - восстановить предпринимательскую деятельность

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что главной задачей в России в 2021 году станет восстановление предпринимательской деятельности.

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"Ведь рост, о котором мы все говорим, - это не бюджетные деньги, хотя они тоже имеют значение", - приводит слова министра газета "Известия" со ссылкой на эфир телеканала "Россия 24".

Как подчеркнул глава Минфина, в основе экономического роста находятся средства частных инвесторов. Также Силуанов выразил надежду на то, что стране не потребуется дополнительных мер по восстановлению экономики в следующем году, а ситуация с коронавирусной инфекцией значительно улучшится уже к будущему лету.

Ранее министр финансов сообщил, что в следующем году перед правительством стоят новые задачи, которые не были учтены в бюджете, а именно вакцинация населения. На нее потратят от 75 до 100 миллиардов рублей.

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