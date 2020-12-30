Малахова озадачила судьба "Дома-2"

Он предположил, почему прибыльный телепроект решили завершить

Телеведущий Андрей Малахов усомнился в том, что настолько рейтинговую программу, как "Дом-2", могут окончательно закрыть. Он уверен, что ответ на этот вопрос "лежит на поверхности".

Малахов предположил, что после "Дома-2" запустят "Дом-3" или похожую по своей сути передачу. Также он допустил, что "закрытие" телестройки – всего лишь пиар-ход, призванный поднять рейтинг передачи.

"Продукт, который приносит главные цифры… Я не знаю подробности, но было "Дом", "Дом-2" и естественно будет "Дом-3". Это дополнительная реклама, сбор средств", - предположил Малахов.

Он добавил, что при этом причиной закрытия не могли стать низкие рейтинги, поскольку "Дом-2" находится в линейке номер один.

"Это не рейтинг, что-то еще. Может, кто-то увидел свою жену, которая пошла на "Дом-2" и закрыли", - пошутил Малахов.

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