В Ростовской области студент спас провалившегося под лед мальчика

Прогулка школьников чуть не обернулась трагедией

Трагедией чуть не закончилась прогулка троих подростков в Ростовской области. Один из них провалился под лёд на пруду в нескольких метрах от берега. Его друзья побежали за помощью, но времени было мало. И только по счастливой случайности произошедшее увидел из окна своего дома 18-летний студент. Юноша действовал не раздумывая.

- Бросай вещи все, выходи!

Истошный женский крик на берегу заглушает спецсигнал несущихся на помощь спасателей. Артём на всё это даже головы не поворачивает. Двигается по тонкому льду тихо-тихо, как по лезвию бритвы. Пытаясь как можно быстрее вытащить из полыньи напуганного мальчика.

12-летний Глеб наверняка сейчас себя ругает: зачем с друзьями пошли на пруд? А те переживают на берегу, напуганные до смерти.

Несколько минут назад кричали изо всех сил, звали на помощь. Их-то и увидел из окна своего дома студент Южного федерального университета Артём Огиенко. Выскочил на улицу, в чём был, и сразу – на лёд.

"Я взял куртку и побежал вниз к озеру, куртку скинул. Соседка отдала кусок фанерки, ну и пополз с ним… Никаких не было чувств, никаких эмоций. Вытащил мальчика и пошел домой чай пить, греться", - рассказал студент ЮФУ Артем Огиенко.

Спасатели прибыли быстро. Они завершили операцию, переодели замерзшего горе-путешественника в теплую одежду. Глеб, конечно, капризничал – всё-таки после такого и у взрослого будет шок.

Очень быстрой и профессиональной признали реакцию студента сами спасатели. И все его действия тоже.

"Обычный студент, обычный парень, без особой подготовки смог проявить мужество, смекалку, подручные средства и спас попавшего в беду мальчика. Живой пример того, каким должен быть наш человек", - сказал начальник водолазной службы СПСЧ ГУ МЧС России по Ростовской области Вадим Насонов.

Артём будто прошел курс подготовки, зная, что в такой ситуации главное – время. И никаких резких движений. "Какие-то школьные знания остались. На подкорках. Помнил, что нужно лечь на живот и ползком передвигаться", - сообщил Огиенко.

Спасатели, конечно, проведут разъяснительную беседу и со школьниками, и с их родителями. Сейчас главное – вердикт врачей. Здоровью спасённого мальчика ничего не угрожает. И на лёд он больше – ни ногой. Артёму обещал.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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