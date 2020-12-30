В Подольске после реконструкции открылась станция МЦД-2

В церемонии приняли участие Сергей Собянин и Андрей Воробьев

Все работы по развитию МЦД, намеченные на этот год, выполнены на 100%. Построено и реконструировано 15 пригородных вокзалов, а также обновлён парк поездов. Завершением года стало открытие современного пригородного вокзала "Подольск" на второй линии центральных диаметров. В церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Обновленная, а главное, комфортная для пассажиров. Железнодорожную станцию, которая теперь носит название "Подольск" МЦД-2 реконструировали два года. С одной стороны, можно сказать, что долго. С другой, такие сроки оправданы. Ведь на время работ движение поездов не останавливалось.

Обновили две платформы: основную и береговую. Над ними сделали навесы на всю длину. Теперь под ними можно прятаться от всех осадков и палящего солнца. Не узнать и подземный переход под железнодорожными путями. Со станции можно выйти к улицам Железнодорожная и Курская. А значит, быстро попасть из одной части города в другую. Сам переход стал не только шире, появились дополнительные выходы на платформы, современное освещение и умная система навигации, с которой невозможно заблудиться. Пассажиры уже оценили такие перемены.

На самой станции тоже все для удобств пассажиров, как и на всех остановочных пунктах наземного метро МЦД: турникетная зона, светодиодное освещение, электронное табло, чтобы не пропустить свою электричку. Стойки экстренной связи, видеонаблюдение и даже санузлы и лифт для маломобильных пассажиров. Это станция стала 15-ой реконструированной в рамках проекта МЦД.

"Завершаем большой трудный год по реконструкции железнодорожных путей, создания наземного метро. Проведена просто гигантская работа. Впервые за всю историю реконструкции железных дорог Российские железные дороги совместным проектом с Московской областью, с Москвой, министерством транспорта Российской Федерации вышли на рекордные объемы, несмотря на пандемию. Они теперь сопоставимы со строительством метрополитена", - сказал Собянин.

Благодаря запуску МЦД жители Подольска теперь в среднем экономят на дороге в Москву 40 минут. А реконструкция станции увеличила пропускную способность вокзала в часы пик более чем в два раза.

"МЦД - это самое лучшее, что случилось с Подольском за последнее время. Всегда были проблемы с электричками. Много народу из Тулы ехали. А сейчас вообще свободно и много идут. Очень удобно стало", - говорит местный житель Андрей Максимов.

Две линии Московских центральных диаметров разгрузили на 5% вылетные магистрали и на 12% стало свободней в столичной подземке.

"Уникальный результат по перевозке, я уже сказал, в этом году 99% точности приходы электричек. Мы работаем над всеми элементами создания удобства вместе с Москвой, Московской областью", - рассказал глава РЖД Олег Белозеров.

Хорошие новости и для жителей Горьковского направления МЖД. С сегодняшнего дня в расписание добавили 16 пар поездов. А это значит, интервал движения по маршруту Москва — Балашиха сократился в два раза.

Екатерина Гоголева, Илья Ушаков, Александр Медведев, Александр Терентьев, "ТВ Центр".

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