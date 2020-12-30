В новогоднем тираже "Русского лото" разыграют 2 миллиарда рублей

Победителей объявят 1 января в 15:30 по московскому времени

Сотни россиян в Новом году вполне могут стать миллионерами. Такой шанс дарит всем лотерея "Русское лото". В праздничном тираже разыгрывают два миллиарда рублей.

Такого розыгрыша еще не было. Судьбу главного приза "Русского лото" — миллиарда рублей — в этом году определяют сами участники. На выбор им предложили 4 возможных варианта распределения суммы. Голосование среди участников розыгрыша стартовало 19 октября. Сейчас из четырех возможных вариантов лидирует 1000 призов по 1 миллиону рублей.

"1 января у нас появится огромное количество лотерейных миллионеров. Это вот такое волшебство! И очень приятно, что люди решили выбрать не один приз — миллиард, а тот вариант, когда как можно больше людей станут счастливыми. Мы надеемся, что по теории нескольких рукопожатий у каждого человека в нашей стране появится знакомый, который знает человека, забравшего 1 миллион рублей в лотерее", - заявила операционный директор по маркетингу "Столото" Варвара Басанович.

Всего в праздничном тираже будет разыгрываться более двух миллиардов рублей. А голосование за то, как распределится миллиард, завершится уже сегодня. Результаты голосования объявят в прямом эфире праздничного тиража.

- Я сразу проголосовала за тысячу призов по миллиону, потому что, мне кажется, это очень здорово, когда чем больше людей получат приз или возможность выиграть этот приз, тем лучше! - Мы проголосовали за тысячу призов по миллиону и, конечно, всей семьей будем смотреть эту передачу. Те эмоции, которые мы получим, они дорогого стоят! Это как хобби, знаете… Вдруг повезет!

До главного лотерейного розыгрыша года остаётся совсем немного. Он состоится 1 января в 15:30 по московскому времени в прямом эфире федерального телеканала.

Елена Сахно, Сергей Ким, "ТВ Центр".

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