На фасаде Пушкинского музея появился баннер с фотографиями сотрудников

Они почти весь год работали в Zoom

На фасаде Пушкинского музея появилась необычная выставка - там вывесили фотографии сотрудников, которые из-за пандемии почти год работали на онлайн-платформе.

Баннеры заняли всё пространство между колонн, почти до лестницы. Издалека кажется, что это анонс новой выставки или постеры полотен именитых мастеров. Впрочем, сотрудникам Пушкинского действительно понадобились особые навыки и подготовка, когда оказалось, что Zoom - единственная возможность для любителей живописи и скульптуры встретиться с высоким искусством.

На счету научных сотрудников сотни экскурсий и лекций в режиме онлайн. Но 16 января 2021 года музей вновь должен открыть свои двери, причем уже не виртуальные, а реальные.

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