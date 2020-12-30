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Путин обсудил стратегическое партнерство с лидерами Узбекистана и Казахстана

13:52
  • среда
  • 30 декабря 2020

Президент также поздравил собеседников с наступающим Новым годом

Президент России Владимир Путин в среду провёл ряд телефонных разговоров с лидерами иностранных государств, в ходе которых звучали поздравления с Новым годом.

Двустороннее сотрудничество и стратегическое партнёрство глава нашего государства обсудил с президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым.

Лидеры затронули тему борьбы с пандемией, в частности, организацию производства российских вакцин на территории Казахстана. В ходе разговора с главой Узбекистана особое внимание уделили наращиванию сотрудничества в сфере торговли, передает "ТВ Центр".

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