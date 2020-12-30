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Путин и Мишустин обсудили доступность транспортных маршрутов

14:23
  • среда
  • 30 декабря 2020

Необходимо "сшивать" Россию, заявил президент

Россияне должны иметь возможность легко добраться из одного региона в другой. Доступность транспортных маршрутов и цены на билеты обсудили Владимир Путин и Михаил Мишустин, передает "ТВ Центр".

Президент провёл рабочую встречу из Ново-Огарёва. Речь шла о развитии сети автомобильных и железных дорог, а также воздушного сообщения. Особенно - на Дальнем Востоке. Идёт работа над увеличением пропускной способности БАМа и Транссиба и созданием объединённой дальневосточной авиакомпании.

"Мы с Вами обсуждали совсем недавно вопросы так называемого пространственного развития страны – транспортного развития, транспортных коридоров. Я говорил о том, что необходимо "сшивать" страну, помогать людям передвигаться, исходя из покупательной способности наших граждан. Знаю, что правительство уже подготовило ряд решений на этот счёт, и я просил бы Вас подробнее об этом рассказать", - попросил президент России Владимир Путин.

"Мы внимательно проработали все подходы, чтобы перелёты стали доступны для большего числа дальневосточников, подготовили предложения. Это позволит перевезти на 450 тысяч пассажиров больше за год, а средняя цена для жителей дальневосточного региона составит 10 200 рублей в одну сторону. В случае вашего одобрения правительство продолжит работу по развитию транспортной коммуникации и не только на Дальнем Востоке – по всей стране", - заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

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