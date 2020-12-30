"Единственное, что может защитить": как проходит вакцинация "Спутником V" в Аргентине

Первыми российскую вакцину получают местные медики

В Великобритании из-за роста числа заболевших сложилась критическая ситуация. В больницах не хватает кислорода и медицинской техники. Пока в Европе усиливают ограничения и ожидают всплеска заболеваемости, в Латинской Америке уже начали прививать население российской вакциной.

В Аргентине встречают тех, кто уже привился от коронавируса российской вакциной (см. видео). 300 тысяч доз были доставлены в страну на прошлой неделе и распределены по всем провинциям республики. Первыми наш "Спутник V" получат аргентинские медики, работники отделений интенсивной терапии.

"Я чувствую облегчение. Это самое точное слово. Потому что я работала в красной зоне все эти месяцы. К счастью, пока я не заболела, но у меня нет антител. Поэтому я очень ждала вакцину, чтобы защититься от заболевания наверняка", - говорит медсестра Гизель Видела.

В Аргентине более миллиона шестисот тысяч подтвержденных случаев COVID-19. Под конец декабря - прирост заболевших. Вторую и третью партию российской вакцины здесь очень ждут в январе и феврале. Прививаться готовы многие, несмотря на попытки дискредитации "Спутника V" на международной арене.

"Перед лицом серьезной опасности - коронавируса - пока это единственное, что может нас защитить", - уверен житель города Мендоза Рамон Фидель Сильва.

Накануне президент Аргентины поделился мнением о том, почему критикуют российскую вакцину. Торговые войны за миллиарды долларов, которые крутятся в фармакологическом бизнесе. А еще и геополитика, добавляют в Российском фонде прямых инвестиций. Поэтому пока основные рынки для "Спутника - V" - это Азия, Африка, Ближний Восток и Латинская Америка. Накануне лидер Венесуэлы поблагодарил Москву за нашу вакцину. Каракас подписал соглашение на покупку 10 миллионов доз.

Бразилия, которая с 30 декабря для въезда в страну требует обязательного наличия отрицательного теста на коронавирус даже от своих граждан, планирует провести третью фазу клинических испытаний "Спутника V" на своей территории. Без национальных исследований, по местным законам, ни один препарат не может получить регистрацию.

Пока президент Жаир Болсонару вместо того, чтобы оперативно внести изменения в законодательство и ускорить сроки начала вакцинации, перекладывает ответственность на фармкомпании, жители Рио-де-Жанейро в ожидании спасительных препаратов вспоминают древние религиозные обряды и приносят дары Йеманжи, богине океана в афро-бразильских культах. Просят у нее защиты от коронавируса.

"Мы должны молиться и просить наших древних богов, чтобы они помогли нам оставаться здоровыми и выжить", - говорит служитель культа Кандомбле Марио Луис.

Бразилия с более чем 7,5 миллиона подтвержденных случаев COVID-19 не покидает тройку стран-антилидеров по распространению инфекции.

Первое место в мире, по-прежнему, у США, уверенно приближающимся к двадцатимиллионной отметке. Британский штамм добрался и за океан. В Колорадо зафиксировали первый случай. Впрочем, и с немутировавшей версией коронавируса здесь едва справляются. Вакцинация идет не так? как хотелось бы. Американо-германская вакцина, в отличие от российской, оказалась аллергенной, да и условия ее хранения при температуре -74 градуса довольно непростые. Но заокеанские политики вместо того, чтобы искать пути решения проблемы, выясняют отношения друг с другом.

"Администрация Трампа распространяет вакцину значительно медленнее, чем планировалось ранее. Выполнение его плана сильно задерживается. Как я давно предупреждал, меры по распространению вакцины осуществляются не так, как следует. Несколько недель назад в администрации Трампа говорили, что 20 миллионов американцев могут быть вакцинированы к концу декабря. Осталось несколько дней, а вакцинированы лишь несколько миллионов человек", - заявил избранный президент США Джо Байден.

Вот так с воздуха выглядит автомобильная очередь на тестирование в Калифорнии. Этот штат стал основной горячей COVID-точкой на карте США. Реанимации забиты до отказа. Жесткое требование к жителям не покидать дома и избегать поездок, кроме случаев острой необходимости, продлено на неопределенный срок.

В Европе тоже усиливают ограничения. Жителям Кипра запретили ходить друг к другу в гости, а на улице собираться больше двух. Правительство Франции предупредило о возобновлении эпидемии после праздников. В новогоднюю ночь соблюдение карантина будут контролировать более 100 тысяч жандармов.

В Германии закрыты все торговые точки, кроме продовольственных и хозяйственных магазинов. Как минимум до 10 января.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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