В Брюсселе подписали сделку по Brexit

Документы направят британскому премьер-министру Борису Джонсону

В штаб-квартире Совета Евросоюза в Брюсселе было подписано соглашение о торговле и сотрудничестве после выхода Великобритании из ЕС. Свои подписи в документах поставили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель. Теперь бумаги направят британскому премьер-министру Борису Джонсону, передает РИА "Новости".

Уточняется, что стороны визируют всего три документа: по торговле и сотрудничеству, о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии и о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информации. К соглашению представители Соединенного Королевства и Европейской комиссии пришли 24 декабря. Теперь сделка должны быть одобрена странами Евросоюза и ратифицирована Европарламентом.

В итоге с начала года будут действовать следующие правила: британцам для длительного пребывания в ЕС потребуются европейские визы (европейцам - британские), восстанавливается пограничный контроль товаров, исчезает правило взаимного признания профессиональной квалификации. Вместе с тем сохраняются свобода авиасообщения и грузоперевозок, продолжится и сотрудничество Лондона с правоохранительными органами европейских стран.

Кроме того, Великобритания переходит на полностью независимую внешнюю политику - в том числе в вопросе санкций.

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