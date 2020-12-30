ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Брюсселе подписали сделку по Brexit

13:38
  • среда
  • 30 декабря 2020

Документы направят британскому премьер-министру Борису Джонсону

В штаб-квартире Совета Евросоюза в Брюсселе было подписано соглашение о торговле и сотрудничестве после выхода Великобритании из ЕС. Свои подписи в документах поставили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель. Теперь бумаги направят британскому премьер-министру Борису Джонсону, передает РИА "Новости".

Британский штамм коронавируса добрался до США
Евросоюз продлил санкции против России

Уточняется, что стороны визируют всего три документа: по торговле и сотрудничеству, о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии и о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информации. К соглашению представители Соединенного Королевства и Европейской комиссии пришли 24 декабря. Теперь сделка должны быть одобрена странами Евросоюза и ратифицирована Европарламентом.

В итоге с начала года будут действовать следующие правила: британцам для длительного пребывания в ЕС потребуются европейские визы (европейцам - британские), восстанавливается пограничный контроль товаров, исчезает правило взаимного признания профессиональной квалификации. Вместе с тем сохраняются свобода авиасообщения и грузоперевозок, продолжится и сотрудничество Лондона с правоохранительными органами европейских стран.

Кроме того, Великобритания переходит на полностью независимую внешнюю политику - в том числе в вопросе санкций.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Cаммит Европейского Союза в Брюсселе
Cаммит Европейского Союза в Брюсселе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.