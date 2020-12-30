В Минздраве подсчитали, как часто россияне обращаются за первичной медпомощью

Министр здравоохранения привел соответствующую статистику

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в среднем каждый россиянин обращается за первичной медико-санитарной помощью до десяти раз в год.

"В год за медицинской помощью в амбулаторно-поликлинические упреждения, в учреждения первичной медико-санитарной помощи обращаются практически, если усредненно сказать, каждый житель страны в пределах 10 раз", - привел министр существующую статистику.

Он добавил, что число визитов в амбулаторно-поликлинические учреждения составляет около 1,4 миллиарда раз ежегодно, передает Россия24.

Также Мурашко рассказал, что в течение ближайших пяти лет на модернизацию первичного звена здравоохранения государство выделит порядка 500 миллиардов рублей, 50 миллионов потратят регионы.

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