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В Минздраве подсчитали, как часто россияне обращаются за первичной медпомощью

15:09
  • среда
  • 30 декабря 2020

Министр здравоохранения привел соответствующую статистику

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в среднем каждый россиянин обращается за первичной медико-санитарной помощью до десяти раз в год.

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"В год за медицинской помощью в амбулаторно-поликлинические упреждения, в учреждения первичной медико-санитарной помощи обращаются практически, если усредненно сказать, каждый житель страны в пределах 10 раз", - привел министр существующую статистику.

Он добавил, что число визитов в амбулаторно-поликлинические учреждения составляет около 1,4 миллиарда раз ежегодно, передает Россия24.

Также Мурашко рассказал, что в течение ближайших пяти лет на модернизацию первичного звена здравоохранения государство выделит порядка 500 миллиардов рублей, 50 миллионов потратят регионы.

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