В аэропорту Адена прогремели несколько взрывов

Это произошло в момент прибытия правительства

В аэропорту города Аден (Йемен) прогремело несколько взрывов.

ЧП произошло после приземления министров нового правительства, пишет ТАСС. Члены кабмина не пострадали. Их доставили в президентский дворец и поместили под усиленную охрану.

Точных данных о количестве погибших и пострадавших пока нет, однако телеканал "Аль-Арабия" утверждает, что жертвы есть.

Воздушная гавань подверглась минометному обстрелу. Один снаряд взорвался на взлетно-посадочной полосе, второй угодил в зал прилета.

مراسل العربية: 3 انفجارات بقذائف هاون استهدفت مطار عدن #العربية pic.twitter.com/qvBx4w54ye — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) December 30, 2020

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