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В аэропорту Адена прогремели несколько взрывов

13:59
  • среда
  • 30 декабря 2020

Это произошло в момент прибытия правительства

В аэропорту города Аден (Йемен) прогремело несколько взрывов.

ЧП произошло после приземления министров нового правительства, пишет ТАСС. Члены кабмина не пострадали. Их доставили в президентский дворец и поместили под усиленную охрану.

Точных данных о количестве погибших и пострадавших пока нет, однако телеканал "Аль-Арабия" утверждает, что жертвы есть.

Воздушная гавань подверглась минометному обстрелу. Один снаряд взорвался на взлетно-посадочной полосе, второй угодил в зал прилета. 

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Аэропорт Адена
Аэропорт Адена
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