Ученые выяснили, почему при коронавирусе падает уровень кислорода в крови

Этот симптом кажется исследователям очень странным

Ученые из Испании решили разобраться, почему коронавирус COVID-19 влияет на уровень кислорода в крови. Они выяснили, что причина может заключаться в заражении хеморецепторов, отвечающих за оценку парциального давления кислорода в крови.

С начала пандемии врачи заметили, что много "тяжелых" пациентов страдают от гипоксии. При этом у них нет одышки или учащенного дыхания — явлений, которые всегда сопровождают гипоксемию, вызванную пневмонией, и запускают каротидные тельца — маленькие органы, расположенные по обе стороны шеи рядом с сонной артерией. После обнаружения паления кислорода в крови они посылают в мозг сигналы для стимуляции дыхательного центра. Однако в случае с COVID019 этот механизм дает сбой. Это приводит к тому, что люди могут внезапно ощутить кислородный дисбаланс, который при достижении критического уровня грозит смертью.

Испанские ученые предположили, что коронавирус может атаковать каротидные тельца и влиять на их функционирование, из-за чего они не могут вовремя "заметить" недостаток кислорода. В настоящее время исследователи проверяют свою гипотезу на экспериментальных моделях. Если она подтвердится, методы лечения больных COVID-19 могут улучшить, передает журнал Function.

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