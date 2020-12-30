Россия установила годовой антирекорд по числу космических пусков

Всего 17 стартов в 2020-м

В уходящем году Россия установила антирекорд в космической сфере - всего в 2020-м было совершено 114 пусков ракет, российских из них - 17, передает РИА "Новости".

Отечественные ракеты по семь раз стартовали с космодромов Байконур и Плесецк, два раза - с Куру во Французской Гвиане и один раз - с Восточного. По числу пусков по итогам года Россия заняла третье место, уступив Соединенным Штатам (44) и Китаю (39).

В современной российской истории меньшего количества стартов ракет за год прежде не было. Если учитывать советскую историю, меньше было только на заре космонавтики с 1957 по 1961 год - от двух до девяти ежегодно.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о переходе на новую ракетно-космическую технику. Ракеты различных классов – от легкого до сверхтяжелого – запустят в период с 2022 по 2030 годы.

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