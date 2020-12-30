ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия установила годовой антирекорд по числу космических пусков

14:30
  • среда
  • 30 декабря 2020

Всего 17 стартов в 2020-м

В уходящем году Россия установила антирекорд в космической сфере - всего в 2020-м было совершено 114 пусков ракет, российских из них - 17, передает РИА "Новости".

Рогозин предложил НАСА считать американские санкции "недоразумением"
Рогозин оправдался за зарплату сотрудников Роскосмоса

Отечественные ракеты по семь раз стартовали с космодромов Байконур и Плесецк, два раза - с Куру во Французской Гвиане и один раз - с Восточного. По числу пусков по итогам года Россия заняла третье место, уступив Соединенным Штатам (44) и Китаю (39).

В современной российской истории меньшего количества стартов ракет за год прежде не было. Если учитывать советскую историю, меньше было только на заре космонавтики с 1957 по 1961 год - от двух до девяти ежегодно.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о переходе на новую ракетно-космическую технику. Ракеты различных классов – от легкого до сверхтяжелого – запустят в период с 2022 по 2030 годы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2" на космодроме Плесецк
Запуск ракеты-носителя "Союз-2" на космодроме Плесецк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.