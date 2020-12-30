Турция ввела новогодний запрет для российских туристов

Это вынужденная мера в рамках борьбы с COVID-19
Власти Турции ввели дополнительные ограничения во время Нового года в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.
С 21:00 31 декабря до 10:00 1 января приезжающим на отдых иностранцам, в том числе и россиянам, нельзя будет выходить на центральные туристические улицы и площади всех турецких городов и провинций, передает ТАСС.
"В Стамбуле это прежде всего улица Истикляль, площадь Султанахмет, в Анкаре - площадь Кызылай, в Измире - площадь Гюндогду", - уточнили в МВД страны.
Кроме того, аниматорам запрещено проводить любые массовые развлекательные мероприятия в гостиницах, а администраторы должны скорректировать время работы ресторанов и баров, чтобы не допустить столпотворений.
Ранее в Турции ввели круглосуточный комендантский час с 31 декабря до 4 января для местных жителей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"