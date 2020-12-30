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Турция ввела новогодний запрет для российских туристов

14:44
  • среда
  • 30 декабря 2020

Это вынужденная мера в рамках борьбы с COVID-19

Власти Турции ввели дополнительные ограничения во время Нового года в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.
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С 21:00 31 декабря до 10:00 1 января приезжающим на отдых иностранцам, в том числе и россиянам, нельзя будет выходить на центральные туристические улицы и площади всех турецких городов и провинций, передает ТАСС.

"В Стамбуле это прежде всего улица Истикляль, площадь Султанахмет, в Анкаре - площадь Кызылай, в Измире - площадь Гюндогду", - уточнили в МВД страны.

Кроме того, аниматорам запрещено проводить любые массовые развлекательные мероприятия в гостиницах, а администраторы должны скорректировать время работы ресторанов и баров, чтобы не допустить столпотворений.

Ранее в Турции ввели круглосуточный комендантский час с 31 декабря до 4 января для местных жителей.

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