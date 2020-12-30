Бывший муж запретил Гагариной вывозить ребенка из страны

Он обратился в ФМС и наложил запрет

Экс-супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков запрещает ей вывозить общего ребенка в другие страны. Певица и фотограф официально расторгли брак 28 декабря.

Гагарина надеялась после празднования Нового года забрать детей и улететь с ними в Занзибар, однако Исхаков с помощью ФМС наложил запрет. Мужчина уверен, что сейчас детям небезопасно покидать страну.

При этом на вопросы журналистов фотограф старается не отвечать прямо. "А где вы это увидели? Я пока не могу прокомментировать эту ситуацию. Может быть, чуть позже", - заявил он.

Отмечается, что после развода общая дочь Гагариной и Исхакова Мия осталась с мамой, однако отец может в любое время навещать девочку и участвовать в ее воспитании. Также мужчина сохранил теплые отношения со старшим сыном певицы Андреем, передает СтарХит.

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