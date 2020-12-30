МИД Турции уточнил данные о рабочей группе с США по российским С-400

Она еще не создана, переговоры продолжаются

Министерство иностранных дел Турции уточнило информацию по поводу создания совместной рабочей группы с США по российским системам ПВО С-400. Там заявили, передает РИА "Новости", что переговоры об учреждении этой группы все еще ведутся.

"По теме С-400 совместная рабочая группа с США пока не создана, идут технические переговоры. Министр имел в виду, что рабочая группа на техническом уровне по теме санкций между Турцией и США будет cформирована" , - сообщили в МИД.

Ранее телеканал NTV процитировал министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, указав, что между Анкарой и Вашингтоном достигнута принципиальная договоренность о создании совместной группы.

В декабре Штаты ввели против Турции санкции в связи с покупкой той российских С-400. Как заявил госсекретарь США Майкл Помпео, Вашингтон не потерпит "значительных сделок с российскими оборонным и разведывательным секторами". МИД Турции осудил американские рестрикции и пообещал ответные меры. Президент Турции Тайип Эрдоган в свою очередь отметил, что США проявляют неуважение к важному партнеру по НАТО.

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