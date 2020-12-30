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Путин поручил создать городской автобус на водородном топливе

14:45
  • среда
  • 30 декабря 2020

Это должно быть сделано к 2023 году

В ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным президент России Владимир Путин поставил задачу создать городской автобус на водородном топливе к 2023 году.

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"Нужно обязательно сделать следующий шаг и к 2023 году сделать городской автобус на водородном носителе - там потом применяется электродвигатель, но на водороде нужно сделать", - приводит слова главы государства ТАСС.

Следующим шагом президент назвал создание на водороде локомотивов. Как подчеркнул Путин, использование водородного топлива необходимо "с учетом требований к сохранению природы”, так как дизель провоцирует выбросы в атмосферу, создающие неблагоприятную обстановку в крупных городах.

Работа городского транспорта на водородном топливе, заключил президент, в высшей степени востребована при нынешней ситуации с экологией в мире.

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